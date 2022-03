Médio de 14 anos assina contrato com o Sporting: «Identifico-me muito com o Palhinha»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Miguel Felício, médio de 14 anos, assinou contrato de formação com o Sporting. Em declarações à Sporting TV, o jovem diz-se "muito orgulhoso e feliz" e aponta Palhinha como uma referência."Identifico-me muito com ele e gosto muito do seu estilo de jogo", sublinhou, sem dúvidas de que o prémio que o clube lhe deu é "mais uma motivação para continuar a evoluir tecnicamente, fisicamente e psicologicamente". "Agradeço à equipa técnica, aos meus colegas e à minha família".O jogador dos sub-14, que aponta o "passe e resistência" como principais caraterísticas, deixou ainda uma mensagem aos adeptos: "Vou dar sempre o meu melhor e podem contar comigo para tudo".