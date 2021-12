Médio de 14 anos que tem Daniel Bragança como referência assina contrato com o Sporting

João Rodrigues, médio de 14 anos, assinou o primeiro contrato de formação com o Sporting. Oriundo do CIF, em 2019/20, o criativo, dos iniciados verde e brancos, assumiu o seu "grande orgulho" com o feito e já aponta, futuramente, à equipa principal."Estou muito feliz, é um grande orgulho poder assinar este contrato com o Sporting. É um grande voto de confiança em mim, estou muito grato por isso. Agora tenho de continuar a trabalhar sempre com máximo empenho e dedicação para conseguir alcançar mais objectivos colectivos e também pessoais", frisou, à Sporting TV, elencando metas: "O próximo objectivo é chegar o mais longe possível no Campeonato Nacional e, se possível, sagrarmo-nos Campeões Nacionais. No futuro, quero estrear-me pela equipa principal".O jovem jogador, que define-se como um médio "inteligente com bola, com qualidade de passe e drible", espera por isso seguir as pisadas de Daniel Bragança, outro produto da formação de Alcochete: "Gosto do estilo de jogo dele. Tem uma grande capacidade de passe e visão de jogo, além de jogar para o colectivo e esforçar-se sempre ao máximo pela equipa".A terminar, João Rodrigues deixou uma mensagem aos sportinguistas: "Podem esperar sempre máximo empenho e dedicação da minha parte".