Médio de 16 anos assina contrato profissional com o Sporting

Rayhan Momade assinou contrato profissional com o Sporting, dando assim mais um passo em frente no seu trajecto no clube, que se iniciou em 2012. O médio dos sub-17, que esta época soma 17 jogos e quatro golos, diz-se "muito feliz" e aponta como objetivo "continuar a subir escalões até chegar à equipa A"."Estou muito feliz por assinar e dar mais um passo na minha caminhada. Traz mais responsabilidade, mas estou preparado e vou fazer tudo para continuar este trajecto. O Sporting acredita em mim, por isso só tenho de retribuir e trabalhar", começou por referir, à Sporting TV, o produto do Pólo EUL.Às ordens do treinador José João nos juvenis Leoninos, o jovem centrocampista está a jogar num escalão acima do correspondente à sua idade. "Tenho de aproveitar. É difícil, mas serve para aprender, melhorar e crescer. O que importa é poder jogar e ajudar a equipa para que sejamos sempre melhores", frisou, descrevendo-se como "um jogador intenso e inteligente, que encontra sempre as melhores soluções".Momade é, também, um habitual dono da braçadeira de capitão nos escalões de formação, que no seu entender é sinal que "a equipa confia" em si. "Tenho como responsabilidade saber manter o grupo unido", reforçou, com uma mensagem aos sportinguistas: "Vou continuar a trabalhar, dar sempre tudo por este emblema e nunca vou desistir".