Médio de 18 anos assina contrato profissional e revê-se em Daniel Bragança: «Temos um percurso parecido»

Eduardo Barbosa foi premiado pelo Sporting com um contrato profissional. Depois de, em 2020, ter sido emprestado ao P. Ferreira, o médio de 18 anos, que está no clube desde 2016, regressou à Academia de Alcochete para integrar a equipa de sub-19, orientada por Pedro Coelho.





"Estou muito feliz por assinar o meu primeiro contrato profissional, principalmente por ser com o Sporting, um clube que represento há alguns anos. Desde o primeiro dia que tracei alguns objectivos e este era um deles", frisou, em declarações à Sporting TV, recordando um percurso com "altos e baixos": "De forma geral fui sempre aprendendo e melhorando. Agora, espero continuar a fazê-lo ao longo dos anos que ainda pretendo passar aqui".Com o foco colocado em alcançar "o ponto mais alto", isto é a equipa principal, o jovem assume ter Daniel Bragança como modelo a seguir. "É uma grande referência para mim, apesar de ser jovem também. Temos um percurso parecido, porque ele também teve de sair do clube para depois voltar e agora está na equipa A. Eu já estive na mesma situação e agora estou a assinar este contrato, o que me deixa muito feliz", sublinhou.A terminar, Eduardo Barbosa falou aos sportinguistas. "Espero que acompanhem o futebol de formação, queremos dar-lhes muitas alegrias e que no futuro possam ver estes jogadores na equipa principal", rematou.