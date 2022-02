Menos de mil bilhetes à venda para o jogo com o Estoril

O Estádio José Alvalade pode registar um novo cenário de lotação esgotada com o Estoril após ter recebido 48.129 espectadores no jogo da passada terça-feira, frente ao Manchester City. Segundo informação avançada pelo Sporting, restam vender 943 entradas que poderão ser adquiridas nas bilheteiras do recinto desportivo, ou através do site. Após esgotar estas últimas entradas, o Sporting vai disponibilizar os 2.000 mil ingressos relativos à Zona com Condições Especiais de Acesso e Permanência de Adeptos e, neste caso, só os sócios o poderão fazer através do site.Os adeptos terão de fazê-lo nas bilheteiras pois estas entradas serão personalizadas com o nome do utilizado, e obrigarão à exibição de um documento de identificação à entrada.