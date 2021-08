Mercado: João Palhinha continua na 'pole position'

No que ao mercado do Sporting diz respeito, Palhinha parece ser neste momento o ativo mais apetecível para os clubes que estão a comprar, ocupando uma ‘vaga’ que já foi de Nuno Mendes, ala esquerdo que em agosto pouco tem jogado, na sequência de uma lesão no tornozelo esquerdo (voltou no último sábado, na receção à Belenenses SAD).





O Tottenham, emblema treinado por Nuno Espírito Santo, promete ainda trazer até Alvalade uma proposta: quer iniciar conversas nos 20 milhões de euros, mas já sabe que os verdes e brancos pedem... o dobro.