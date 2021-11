Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Mercado puxa por Palhinha: Amorim não quer perder referência do meio-campo do Sporting Médio desejado: PSG e emblemas ingleses não o largam e devem avançar com propostas em janeiro, mas leão só aceita falar por verbas irrecusáveis, muito perto dos 40 milhões





• Foto: Paulo Calado