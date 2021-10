Merlim e Sebastián Coates trocam de camisolas na Academia

Alex Merlim, uma das principais figuras do futsal do Sporting, visitou este domingo a Academia de Alcochete.

Aproveitando a ocasião, o ala ítalo-brasileiro trocou de camisolas com Sebastián Coates, o defesa-central que na última partida do campeonato recebeu das mãos do presidente Frederico Varandas a camisola com o número '250' no dorsal, representativo do número de jogos que o internacional uruguaio disputou de leão ao peito.



O momento foi partilhado nas redes sociais do clube. "Quando o talento reconhece talento!", pode ler-se na página oficial dos leões no 'Twitter'.



Entretanto, os dois craques já reagiram no Instagram. "Prazer de conhecer este craque! Obrigado, Merlim", escreveu o capitão da equipa principal de futebol do Sporting, ao que Merlim respondeu: "O prazer foi todo meu! Desejo o melhor para ti e para a tua família."