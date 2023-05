Mexicanos dizem que Barcelona está de olho em jovem defesa do Sporting

.@FCBarcelonaB que dirige el gran @RafaMarquezMX , está interesado en servicios del defensor mexicano, #JesúsAlcantar , pero @ClubNecaxa espera la opción de compra de Sporting de Lisboa . El club mexicano sólo está interesado en venta del jugador @CentralFOXMX @FOXSportsMX pic.twitter.com/lQ4qktVSVq — Paco Montes (@PacoMontesLA) May 8, 2023

Cedido pelo Necaxa ao Sporting até final da temporada, o defesa central Jesús Alcantar foi esta terça-feira colocado pela imprensa mexicana na mira da equipa B do Barcelona - que é comandada pelo antigo central mexicano Rafa Márquez.A informação foi veiculada pelo jornalista Francisco Montes, da FOX Sports, numa partilha feita nas redes sociais na qual explicou que o Necaxa ainda espera uma decisão do Sporting quanto à opção de compra antes de avançar para uma negociação com os catalães. Ainda assim, um dado é certo: o Necaxa apenas pretende vencer o defesa de 19 anos e não quer outro empréstimo.Ao serviço do Sporting, Alcantar apenas atuou na equipa B na Liga 3, totalizando 22 partidas e 2 golos marcados.