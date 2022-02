Mexicanos dizem que jovem promessa mexicana esteve a um passo do Sporting

Jesús Alcantar central del Necaxa y de la selección sub-20 de México, tenia todo arreglado para emigrar el dia de hoy al fútbol portugués con el Sporting Lisboa. Se intercambiaron contratos y estaba listo, pero un detalle burocrático retrasó la firma. pic.twitter.com/gBQPgEe4v0 — Jorge Ramos (@JorgeRamosFUT) February 1, 2022

A imprensa mexicana adianta que o jovem defesa central Jesús Alcantar, apontado como um dos mais promissores talentos do Necaxa e do futebol mexicano (é internacional Sub-20), esteve a um passo de rumar ao Sporting no mercado de inverno. De acordo com Jorge Ramos, jornalista da cadeia televisiva ESPN, está tudo fechado para a transferência do jovem defesa de 18 anos para os leões, mas detalhes burocráticos de última hora terão travado a mudança."Jesús Alcantar, central do Necaxa e da seleção sub-20 do México, tinha tudo fechado para emigrar para o futebol português rumo ao Sporting. Trocaram-se contratos e estava tudo pronto, mas um detalhe burocrático atrasou a assinatura", escreveu o jornalista na rede sociais Twitter.Apesar deste falhanço na mudança neste defeso, é provável que Alcantar acabe por rumar ao futebol europeu no verão, já que é um jogador seguido por várias equipas do Velho Continente e, para mais, tem contrato até junho deste ano com o Necaxa, pelo que em caso de não-renovação irá deixar o clube a custo zero.