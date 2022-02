Micael Sanhá assina contrato de formação com o Sporting

O Sporting assinou contrato de formação com Micael Sanhá, um jovem extremo de 15 anos que representa o clube leonino há três anos. Revelando-se "muito alegre" pelo voto de confiança que recebeu, o atacante apresentou-se aos adeptos."Sou um extremo, defino-me como um jogador rápido que gosta de ter a bola e ajudar a equipa com golos e assistências. Identifico-me com o Pote porque é um jogador rápido, sabe ter a bola e é decisivo no ataque", afirmou, à Sporting TV, onde ainda revelou os seus desejos para o futuro: "Quero continuar a dar tudo para dar alegrias a esta casa que me tem proporcionado tantas oportunidades".