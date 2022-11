Micael Sanhá assina contrato profissional com o Sporting

O Sporting assinou contrato profissional com Micael Sanhá, um jovem avançado de 16 anos que vai alinhar na equipa de sub-19. Na Academia desde a época 2019/20, o jogador revela-se "feliz" com o voto de confiança recebido."Assinar contrato profissional era um objectivo que tinha e demonstra que estou a trabalhar bem. Por isso, agora é seguir em frente para alcançar mais objectivos", afirmou o atacante, à Sporting TV, onde ainda se apresentou aos adeptos leoninos."Os desafios são cada vez maiores, mas tenho conseguido enfrentá-los. Além disso, o míster Pedro Coelho tem-me ajudado muito. Sou um jogador rápido, que gosta de ter bola e ir no 1x1 à imagem do Edwards e do Arthur", frisou.