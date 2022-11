Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Micael Sanhá: do futebol de rua em Bissau ao profissionalismo no Sporting Avançado assina o primeiro contrato profissional com o clube leonino, três anos após chegar a Portugal





Micael Sanhá com o pai, Elias Sanhá (à esquerda) e o empresário Eusébio Fernandes

• Foto: Sporting CP