Middlesbrough falha playoff de acesso à Premier League e Sporting não arrecada 8,5 milhões de euros

O Middlesbrough perdeu este sábado na visita ao terreno do Preston North End (1-4), falhando o playoff de acesso à Premier League e confirmando o pior cenário para o Sporting : os leões não vão receber os 8,5 milhões de euros da cláusula de compra obrigatória.É que quando o avançado esloveno foi cedido à formação inglesa, os clubes concordaram em introduzir duas cláusulas que obrigariam à compra do passe do jogador: uma era Sporar fazer no mínimo 15 golos (não ultrapassou os oito) e outra seria o Boro garantir a subida de divisão, hipótese que deixa de ser possível depois da derrota de hoje.Recorde-se que as contas do Middlesbrough já eram complicadas caso se verificasse uma vitória diante do Preston North End, uma vez que a formação inglesa teria de contar com uma série de resultados para garantir a presença no playoff.Sporar voltará assim ao Sporting - tem contrato até 2025 -, mas não deverá fazer parte dos planos de Rúben Amorim, pelo que os leões terão de procurar nova colocação para o esloveno de 28 anos.