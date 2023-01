Midtjylland já prepara duelo com o Sporting na Liga Europa: jogadores oferecem bilhetes aos adeptos para encher Lisboa

O Sporting-Midtjylland, da 1.ª mão do playoff da Liga Europa, a 16 de fevereiro, ainda vai longe, mas os dinamarqueses já preparam a viagem a Portugal. Tanto que os próprios jogadores chegaram-se à frente e vão oferecer bilhetes aos adeptos, com o intuito de "ter o maior número possível de pessoas em Lisboa".A novidade foi esta terça-feira revelada pelo Midtjylland, como "agradecimento pelo grande apoio" da sua massa associativa ao longo da época. "A equipa principal decidiu oferecer bilhetes para o jogo fora da Liga Europa contra o Sporting. Todos os jogadores doaram um montante que vai beneficiar os adeptos que viajarem para a capital portuguesa a 16 de fevereiro. O Midtjylland colocou na mesa o valor remanescente, para que todos os que desejarem tenham entrada livre para o jogo no Estádio José Alvalade", lê-se, em comunicado, que acrescenta que "a doação só cobre a entrada no estádio, por isso os viajantes têm de pagar os voos e alojamento".Em representação do plantel, o capitão Erik Sviatchenko admite que o que está pela frente será "difícil", mas garante que o clube está "no caminho certo". "Teremos jogos muito importantes, por isso queremos mostrar que apreciamos o apoio dos adeptos, precisam de estar nessa jornada. Por isso, temos de ter o maior número possível de pessoas na viagem a Lisboa", vincou o central dinamarquês, rematando: "Todos os jogadores contribuíram com um montante e subsequentemente foi inserido como uma multa no nosso sistema de multas. Todos os jogadores fizeram uma oferta, logo fizeram parte da doação".