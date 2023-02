Midtjylland-Sporting com lotação esgotada

Lotação esgotada para o Midtjylland-Sporting desta tarde. O clube dinamarquês anunciou esta quinta-feira que todos os bilhetes para a visita dos leões à Dinamarca foram vendidos.A MCH Arena, em Herning, tem capacidade para cerca de 11.500 espectadores, mas terão de ser cumpridas as limitações impostas pela UEFA, por razões de segurança.Nos últimos dias, o Midtjylland apelou para que todos os detentores de bilhete anual que não pudessem comparecer no jogo libertassem o lugar, de modo a que o mesmo pudesse ser vendido.Os adeptos do Sporting, entre 600 e 700, têm marcado forte presença em Herning desde a manhã desta quinta-feira, tanto nas ruas, como nos hotéis, restaurantes e bares da cidade. Uma grande parte viajou da região central da Europa e alguns já tiveram, inclusive, oportunidade de se cruzarem com o presidente dos leões, Frederico Varandas, que participou no tradicional almoço de direções com o Midtjylland, no centro de Herning.