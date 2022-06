Miguel Afonso reage aos incidentes no jogo com Benfica: «Sou o primeiro a ter que dar o exemplo»

Polícia carregou sobre adeptos e claque do Sporting após o jogo de hóquei com o Benfica Polícia carregou sobre adeptos e claque do Sporting após o jogo de hóquei com o Benfica

Num comunicado publicado no site do Sporting, Miguel Afonso, vogal da direção leonina com o pelouro das modalidades, justificou-se dos incidentes ocorridos no jogo de hóquei em patins entre verdes e brancos e Benfica que terminaram com a detenção do dirigente."No Sporting reconhecemos os nossos erros e eu sou o primeiro a ter que dar o exemplo. Reconheço que, independentemente das minhas boas intenções, acabei por me exaltar e exprimir-me de forma incorrecta perante as autoridades policiais em defesa dos nossos adeptos e do que considerei − e considero, ainda − ter sido uma intervenção policial exacerbada e desnecessária para o contexto", foi defendido em nota emitida no site do Sporting.Miguel Afonso foi detido num jogo que terminou com carga policial nas bancadas do Pavilhão João Rocha. O responsável pelas modalidades do clube foi identificado pelas forças de segurança e encaminhado para o Comando Central da PSP, em Moscavide.Recorde-se que a polícia interveio junto da claque do Sporting e ainda na bancada central do pavilhão, onde se encontravam grande parte dos adeptos dos leões, no final do jogo de hóquei em patins frente ao Benfica, o qual terminou com o triunfo das águias por 7-5 e consequente apuramento para a final do playoff do campeonato.