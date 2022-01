Miguel Braga: «A violência do lance do Neto não tem nada a ver com o do Uribe»

Miguel Braga, responsável pela Comunicação do Sporting, reforçou as críticas ao Conselho de Disciplina face à diferença de critérios para com o lance com Uribe (FC Porto), que aconteceu na época passada, já depois do caso de Pepe ter sido arquivado "Percebo que temos de respeitar o princípio de autoridade do árbitro, mas temos de nos lembrar que o próprio VAR existe para ajudar o árbitro a não errar – o que queremos, todos, é arbitragens perfeitas, sem erros. Não se utilizar a tecnologia num caso de justiça, não consigo compreender. Não se querer penalizar comportamentos de agressão daquela natureza, que passaram aos olhos do árbitro e VAR… Também não compreendo. Mais vale o CD dizer… ‘Analisámos isto e está tudo bem’. Estamos a arranjar argumentos teóricos para não mudar a prática. Neste caso, a prática não é boa, bonita e que se deva ensinar aos jovens. Foi outra decisão que não foi feliz do nosso Conselho de Disciplina", condenou em declarações no programa Raio-X Sporting.Braga garantiu que uma eventual recandidatura de Frederico Varandas é "uma decisão do presidente" e voltou a reforçar que há uma incoerência relativamente aos critérios de suspensão de jogadores."Não devemos comparar o caso do Neto [expulso em Barcelos] ao caso do Pepe porque o Neto foi expulso e o Pepe não. O caso do Pepe… O CD perdeu uma oportunidade de educar e explicar ao público, aos jovens, que aquele tipo de atitude não deveriam ter lugar num campo, independentemente se o árbitro e o VAR viram; outra coisa são os dois jogos ao Neto: temos de comparar lances iguais. O ano passado, na Taça de Portugal, o Uribe deu uma cabeçada ao Esgaio. São ambas lamentáveis e ambas para expulsão. O estranho é que um levou um jogo e outro, dois, sendo que o Neto mostrou arrependimento passados 20 minutos depois de acabar o jogo. Há um critério diferente. A violência do lance do Neto não tem nada a ver com o lance do Uribe – não se compreende", sustentou o responsável leonino.