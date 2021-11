Miguel Braga aprova as contas leoninas

Miguel Braga, o responsável pela comunicação do Sporting, analisou o relatório e contas referentes ao primeiro trimestre de 2021/22, e fez um balanço positivo destacando o lucro de 18,7 milhões de euros. "Os números são excelentes, e recordo que as receitas de bilheteira refletem as limitações da pandemia, e não integram as vendas das gamebox", afirmou o dirigente, ao programa 'Raio-X' transmitido da Sporting TV, onde ainda assinalou que o valor das transferências continua "abaixo das expetativas".O rendimento da equipa de futebol que alcançou oito vitórias consecutivas no último mês também foi elogiado. "Temos tido uma evolução muito grande. Temos construído mais chances de golos, mas caprichosamente a bola não entra. De qualquer forma as vitórias indicam que este é o caminho", concluiu.