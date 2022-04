Miguel Braga ataca Portimonense: «Uma equipa foi ao Estádio do Dragão para não competir»

Miguel Braga recuperou a polémica do Belenenses SAD-Benfica para questionar o comportamento do Portimonense na recente goleada sofrida sofrida perante o FC Porto. O responsável pela comunicação do Sporting abre nova frente de polémica, pois não tem dúvidas: "Uma equipa foi ao Estádio do Dragão para não competir.""Outro 7-0 foi apelidado como o 'jogo da vergonha', entre o Belenenses SAD e o Benfica. Indignou toda a gente, como sabemos, mas a verdade é que ninguém o quis repetir. E agora até se apurou, pela FPF, que o ‘B SAD’ quis adiar o jogo. É daqueles mistérios do futebol português… Todos quiseram adiar mas ninguém o quis repetir e o jogo ficou nos 7-0 do Benfica", começou por recordar Miguel Braga, na noite desta segunda-feira, no programa Raio-X, da Sporting TV.E passou ao ataque contra o Portimonense: "Agora há um novo 7-0. O curioso neste caso é haver a certeza de que uma equipa foi ao Estádio do Dragão para não competir. Isso mesmo foi admitido pelo treinador do Portimonense. Acredito que as entidades responsáveis pelo futebol portugués vão estar atentas e vão dizer alguma coisa sobre este caso", declarou, sem se deter: "Mas também gostava de saber se, na penúltima jornada, se o Portimonense já tiver conseguido os seus objetivos, também vai abdicar de competir contra o Sporting ou, se por acaso lhe faltar 3 pontos, vai descansar também nesse fim-de-semana e abdicar de competir para ter a equipa fresquinha para a última jornada", questionou.A abordagem, no entender de Miguel Braga, está errada. "‘O Sporting está a jogar muito bem, vamos com os juniores’. ‘Vamos jogar contra o Benfica, eles estão fortíssimos, vamos com os juvenis’. Se calhar vamos pasar a ter um tipo de gestão diferente de todos os clubes, que abdicam pura e simplesmente de competir com os grandes", lamenta.