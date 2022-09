Miguel Braga: «Calendário em ano de Mundial do Qatar é prova de resistência a que não estávamos habituados»

Miguel Braga sublinhou o calendário atípico no futebol esta época, por causa do Campeonato do Mundo. No editorial do jornal do clube, o diretor de comunicação do Sporting aplaude a prestação dos leões frente ao E. Frankfurt ( vitória por 3-0 ), mas já com o foco nos próximos desafios."O nosso treinador tem repetido que futebol é o momento. Por isso, é necessário retirar destes momentos o melhor de cada um para enfrentar o próximo, o outro e o seguinte. O calendário em ano de Mundial do Qatar é, de facto, uma prova de resistência à qual não estávamos habituados. (...) O próximo jogo é o mais importante. No futebol atual não há tempo para respirar, apenas para trabalhar e pensar na conquista dos próximos três pontos. Fazer história tem essa particularidade: daqui a uns anos, aquela noite de Frankfurt será tema de conversa em muitas casas portuguesas", escreveu.E analisou o encontro da 1.ª jornada da fase de grupos da Champions: "Se na primeira parte, os erros da equipa foram compensados com um super Adán e um super Coates, na segunda parte a exibição foi a todos os níveis memorável: três golos sem resposta frente a uma equipa alemã não é coisa que se veja todos os dias no futebol europeu; Edwards, Trincão e Nuno Santos foram os goleadores de serviço, mas o que fica é a atitude e a forma com que a equipa encarou o jogo. Mérito para os jogadores, mérito por certo para Rúben Amorim e restante equipa técnica".