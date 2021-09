Miguel Braga: «Com este apoio em Alvalade, não há anti-jogo que nos pare»

Miguel Braga, responsável pela comunicação do Sporting, criticou a estratégia ultradefensiva apresentada pelo Marítimo no encontro desta sexta-feira em Alvalade, destacando que só o apoio dos adeptos leoninos permitiu contrariar o o "antijogo" do conjunto insular.





"Com este apoio em Alvalade, não há antijogo que nos pare", publicou Miguel Braga na sua conta pessoal no Twitter, naturalmente aliviado com o triunfo alcançado em período de compensações na transformação de um penálti.