Miguel Braga: «Comunicação do Benfica quer tratar os seus adeptos como tolos»

Miguel Braga, responsável pela comunicação do Sporting reagiu na noite desta segunda-feira às críticas do Benfica, que através do Benfica News garantiu que o penálti assinalado por Paulinho na receção ao Paços do Ferreira foi "mais um momento grave" na Liga 2021/22, onde, vinca-se, foram sonegados pelo menos 9 pontos aos encarnados."A estratégia de comunicação do Benfica parece querer tratar os benfiquistas como tolos", atirou no programa Raio-X Sporting, onde concretizou: "Acho que o Rúben Amorim respondeu muito bem [ recorde aqui as declarações ]. Temos de agradecer à equipa técnica, ao nosso treinador, à administração e à estrutura ter mudado a história do futebol português em tão pouco tempo. Esta estratégia [do Benfica] de tratar os próprios adeptos como pessoas tolas e não informadas não me parece boa e tem tudo para correr mal."E prosseguiu: "A preocupação devia ser interna e não com fantasmas ou com terceiros. Não fica bem e os próprios adeptos do Benfica não percebem muito bem este tipo de política nesta altura do campeonato. O próprio treinador do Benfica [Nélson Veríssimo] admitiu a má exibição contra o Sp. Braga. Portanto, vir numa onda final, quando já passou tudo, dizer isto, é uma má estratégia."Conlcluiu o tema lembrando que os jogadores pacenses pouco protestaram com a mudança de decisão por parte do árbitro Vítor Ferreira, após Rui Oliveira, o VAR, o ter convidado a rever as imagens."Todos os árbitros e comentadores disseram que era penálti. Há um toque e a partir do momento em que há um toque, é penálti. Até o apelidaram de penálti tecnológico, uma forma criativa de admitir que é penálti a favor do Sporting. O toque é suficiente e a alta velocidade. Não tem muita discussão. E pedia atenção para uma coisa: partir do momento em que há a reversão da decisão, não vimos muita indignação dos jogadores do Paços e do seu guarda-redes…", rematou.