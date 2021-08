Miguel Braga condena agressão: «Comportamento bárbaro e medieval»

“Comportamento bárbaro e medieval”. Foi desta forma que o responsável pela comunicação do Sporting, Miguel Braga, classificou a agressão de que foi alvo o adepto Jason Walter, por parte de simpatizantes do Sp. Braga, no sábado.

“Temos de dar nota de um comportamento bárbaro e medieval em que agrediram o progenitor de uma criança de 7 anos quando o Sporting marcou. As autoridades devem trabalhar para não os deixar entrar. Devemos todos trabalhar para pacificar o futebol”, afirmou o dirigente no programa ‘Raio-X’, transmitido na Sporting TV.

O responsável leonino também comentou a arbitragem de Luís Godinho, e pediu ao Conselho de Arbitragem que “ajuste os critérios”. “Em Braga houve sete minutos de descontos na segunda parte, mas jogaram-se oito. Já no jogo do FC Porto houve um golo nos descontos, a comemoração, e depois o VAR... e o árbitro terminou o jogo nos cinco minutos que havia dado. Penso que são acertos que alguém no Conselho de Arbitragem irá fazer”, acrescentou antes de fazer mais um reparo devido a uma falta sobre Paulinho: “ Se Luís Godinho se apercebesse da intensidade da falta, o Raúl Silva não tinha acabado a primeira parte. O Matheus Reis foi bem expulso”.