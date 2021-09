Miguel Braga confirma notícia Record: Sporting pediu auto de flagrante delito a Pepe

Miguel Braga, responsável pela comunicação do Sporting, confirmou esta noite no programa 'Raio-X Sporting', da Sporting TV, a notícia avançada por Record de que o clube de Alvalade endereçou à Comissão de Instrutores (CI) da Liga um pedido para a elaboração de um auto de flagrante delito a Pepe, central do FC Porto, na sequência do clássico do último sábado.





"Sim, corresponde à verdade. O Sporting avançou com este pedido. É difícil não falar sobre arbitragem com o que se passou em campo. Acho que o Nuno Almeida não teve influência no resultado. Foi um jogo difícil, de muita intensidade, e mesmo os cartões amarelos… Não parece bem, após criticar Artur Soares Dias por expulsar Gonçalo Inácio aos 17 minutos [em Braga], fazê-lo agora. Houve erros para um lado e para o outro. O que me deixa inquieto é o lance capital do jogo, cuja responsabilidade é inteira do VAR; quando digo VAR, não é a sua figura", afirmou Miguel Braga."O lance entre o Pepe e o Coates é capital. O Pepe faz aquilo que o vimos fazer noutros campeonatos e noutros lances. Vemos o Pepe a cerrar os dentes… e pronto! O VAR, com assistente e não sei quantas televisões, vê isto passar-lhe à frente e acha normal. E há uma cartilha de ex-árbitros, que quase escreveu que a culpa era do Coates. Foi uma tentativa de libertação em que cerrou os dentes, fechou a mão e deu-lhe um murro nos queixos. Alguém olha para isto, acha normal e não chama o árbitro a uma segunda consulta", acrescentou.O responsável pela comunicação do Sporting abordou ainda a arbitragem do Santa Clara-Benfica. "Este [Sporting-FC Porto] não foi o único jogo em Portugal onde houve erros claros. O jogo do Benfica teve duas partes distintas e o guarda-redes do Benfica era expulso em qualquer parte do mundo. É óbvio que no clássico, o Sporting se apanha na frente e a jogar com mais um… Há uma influência clara no resultado e na classificação. O Vlachodimos varre complemente ao adversário; no Coates, o fartote que deve ter sido no balneário do FC Porto. O Pepe até disse para irmos ver ao VAR."