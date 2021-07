Miguel Braga congratula título no hóquei em patins: «Contra tudo e contra todos»

Miguel Braga, o responsável pela comunicação do Sporting, congratulou este domingo a equipa de hóquei em patins pela conquista do título nacional. Os leões bateram o FC Porto, no Dragão Arena, por 6-5 no quarto jogo da final e celebrou a consagração.





Contra tudo e contra todos Campeões (também) no Hóquei — Miguel Braga (@MrBraga8) June 20, 2021