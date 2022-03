Miguel Braga critica penálti de Porro sobre Evanilson: «A história repete-se»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Miguel Braga criticou a decisão de Artur Soares Dias em assinalar penálti de Porro sobre Evanilson, que depois Taremi converteu e que iniciou a reviravolta do FC Porto em Alvalade ( 1-2 )."A história repete-se", afirmou no Twitter o responsável pela comunicação do Sporting.