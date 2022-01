Miguel Braga e a derrota com o Sp. Braga: «Protocolo do VAR não foi cumprido»

Miguel Braga, em declarações ao programa 'Raio-X' transmitido na Sporting TV, analisou a derrota do Sporting na receção ao Sp. Braga, apontando o dedo à arbitragem, nomeadamente devido ao penálti assinalado a favor dos bracarenses, por falta de Matheus Reis sobre Galeno. O responsável pela comunicação dos leões considerou o lance decisivo no desfecho de uma partida, deixando críticas ao VAR, João Pinheiro."Até ao penálti, o Sporting fez uma exibição imaculada. O Braga não teve qualquer oportunidade de golo. O Sporting teve algumas. Há um lance capital, porque não existiu o critério normal do VAR. Quando há erros claros, o normal seria assinalar a falta ou continuar. Não foi nada disso que se passou. O primeiro erro foi não cumprir o protocolo do VAR. O Sp. Braga aproveitou a irritação que esse lance provocou. Ninguém está a reclamar na área. É um lance mal visto pelo VAR. Houve um erro claro em relação ao protocolo. Infelizmente o jogo fica marcado pela intervenção do VAR. Não há ninguém que veja ali uma falta", defendeu, lembrando ainda um lance com Palhinha, perto do intervalo: "Existiu uma cotovelada ao Palhinha na área. Já vi lances similares terminarem de outra forma. Com um cartão amarelo ou até mesmo vermelho, às vezes..."Além disso, Miguel Braga abordou novamente o caso do castigo aplicado a Nuno Santos, visando o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol. "Parece uma telenovela surreal. Este caso do Nuno Santos é absurdo, porque há imagens que provam que a ação não aconteceu", garantiu, isto após o CD ter mantido o castigo ao ala direito, pela confusão no jogo entre Vizela e Sporting.Numa semana em que se soube que Rafael Leão terá de pagar a indemnização de 16,5M€ ao Sporting pela rescisão unilateral, após o Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) ter indeferido o pedido de anulação do jogador, Miguel Braga abordou a questão, revelando que a dívida aos leões já ascendeu aos 20M€. "O TAD condenou o Rafael Leão. A indemnização neste momento já estará perto dos 20 milhões de euros. O acórdão mantém-se válido, há outros processos contra o Lille para que seja declarada a solidariedade do clube no pagamento, e nós acreditamos que a razão está do nosso lado", concluiu.