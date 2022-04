Miguel Braga e a espera pelos castigos do FC Porto-Sporting: «A nossa justiça desportiva tem muito que fazer»

O Sporting continua a lamber as feridas do dérbi mas já está a preparar o regresso ao Dragão, esta quinta-feira, para a meia-final da Taça de Portugal, após derrota em Alvalade (1-2).O jogo teria sempre a carga dramática própria de um clássico, por tudo o que envolve, mas o fim da luta pelo título e as polémicas recentes no encontro da Liga, realizado a 11 de fevereiro, prometem testar ainda mais os nervos de todos os protagonistas.Em contagem decrescente para a visita ao estádio do rival, os leões ironizam com a mão cheia... de nada, até agora, em termos de consequências disiciplinares, isto após uma partida marcada por graves incidentes no relvado, nomeadamente agressões a Matheus Reis por parte de elementos de colete azul."Continuamos a aguardar pelos castigos. Sabemos que elementos credenciados pelo FC Porto agrediram jogadores do Sporting e que passados dois meses e uma semana nada se fez. Mas também sabemos que a nossa justiça desportiva tem muito que fazer. Por isso, no fundo, vamos jogar no Dragão como se nada tivesse acontecido", atirou o responsável pela comunicação do Sporting, Miguel Braga, esta segunda-feira, no canal do clube.