Miguel Braga e a expulsão de Pepe pela Seleção: «Se está habituado a certas condutas ou entradas...»

Miguel Braga, responsável pela comunicação do Sporting, abordou esta quinta-feira no editorial do jornal dos leões a atualidade da Seleção Nacional, sublinhando a ausência de Pepe no derradeiro jogo da fase de grupos de qualificação para o Mundial'2022, apontando à dualidade de critérios entre a arbitragem no "futebol luso" e no internacional."No último fim-de-semana, a selecção portuguesa falhou o apuramento directo para o Mundial do Catar. Falta agora saber quem será o adversário no play-off que será o primeiro 'mata-mata' de Fernando Santos. Na memória, fica a ausência de Pepe, num jogo que era fundamental para as aspirações do futebol nacional. O lance da expulsão do jogador frente à Irlanda é apenas demonstrativo da dualidade de critérios dos árbitros (e alguns comentadores) na avaliação destes lances. Se o jogador está habituado a certas condutas ou entradas no futebol luso, é porque lhe é permitido. Aplicando a velha máxima de Dostoiévski ao futebol moderno: 'Se o VAR não existisse, tudo seria permitido', continuamos a interrogarmo-nos sobre certas decisões", escreveu.