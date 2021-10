Miguel Braga e a troca dos 11 milhões: «Evitou vender titulares como Palhinha ou Pote»

O resumo das operações de verão do Sporting, divulgado esta segunda-feira na CMVM, mostrou que a operação da chegada de Marco Cruz, ex-FC Porto, e da saída de Rodrigo Fernandes, agora dragão, teve um custo total de 11 milhões de euros para cada lado. Miguel Braga, responsável pela comunicação dos leões, explica que foi imperativo para evitar a venda de "titulares".





"O Sporting tinha referenciado dois jogadores da formação do FC Porto, o Gonçalo Esteves e o Marco Cruz. O Gonçalo, conseguimos contratá-lo a custo zero, o FC Porto não conseguiu renovar e o jogador ficou mais atraído pelo nosso projeto; o Marco é diferente, pois tudo foi possível em virtude de uma oportunidade que surgiu", atirou, à Sporting TV (programa Raio-X Sporting).E prosseguiu: "Tem 17 anos, está referenciado, internacional e tem alto potencial. Trocámos o jogador pelo Rodrigo Fernandes, que tem mais três anos que ele e que já não tinha espaço na nossa estratégia. Referindo-me aos valores, foi esta operação que permitiu que o Sporting evitasse vender jogadores titulares como Palhinha, o Matheus ou até o Pote. Olhando para o geral, fomos buscar um jogador no qual acreditamos e muito – vai dar muito e rapidamente."