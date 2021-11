Miguel Braga e as buscas no FC Porto: «É a limpeza que o futebol português precisa»

O responsável pela comunicação da Sporting, Miguel Braga, saudou as diligências feitas no FC Porto, no âmbito da operação 'Cartão Vermelho', e defendeu que é a forma de ver separado "o trigo do joio" no futebol português."O Sporting é a favor da transparência no futebol português e, acreditando na Justiça, penso que este é o caminho para a limpeza necessária que o futebol português precisa, seja a norte ou a sul. É um passo fundamental para o processo de credibilização do futebol português, e com só com estas ações será possível separar o trigo do joio pois, de outra forma, estará tudo no mesmo saco", afirmou o responsável leonino que ainda pediu "celeridade" para evitar que estes casos se arrastem durante anos.Miguel Braga ainda lamentou as ameaças feitas pelos Super Dragões a uma equipa de reportagem da CM TV. "É absolutamente lamentável, em menos de um ano, termos dois casos elementos afetos ao FC Porto a intimidar jornalistas. A comunicação social é um dos poderes que equilibra a balança da democracia, e aqui refiro-me à jornalista Tânia Laranjo, da CM TV, que o afirmou em direto. Antes já tivemos um empresário ligado ao FC Porto [Pedro Pinho] numa tentativa de agressão a um jornalista que ficou gravada. Alguns elementos do FC Porto não terem dito que não viram nada, mas todos vimos as imagens na televisão", afirmou ao programa Raio-X, transmitido na Sporting TV.