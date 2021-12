Miguel Braga e o basquetebol: «FC Porto não devia ter esta atitude arruaceira perante os árbitros»

O segundo boicote da equipa de basquetebol do FC Porto no campeonato, neste caso no jogo com a Oliveirense, por ter sido nomeado um árbitro que esteve no encontro decisivo disputado com o Sporting na época passada, mereceu duras críticas do responsável pela comunicação dos leões, Miguel Braga, que acusou inclusivamente os dragões de tentarem tentarem fazer "chantagem"."A federação deve aplicar as leis e os regulamentos e faz bem em não ceder a chantagens. Falar em boicotes nos dias que correm é desfasado da realidade do século XXI. O FC Porto não devia ter esta postura arruaceira perante os árbitros. Não podemos ter clubes a fazer chantagem pois imaginem se isto chega a outras modalidades como o futebol", acusou o responsável leonino, no programa 'Raio-X', transmitido na Sporting TV, onde ainda pediu responsabilidade às partes envolvidas: "Não percebo manter-se esta irritação com árbitros nomeados que foram considerados os melhores pelos seus pares. Não podemos ter clubes a ameaçar com boicotes...nem o FC Porto merece isto. Eu espero que voltem atrás e peço à federação que não ceda. Se existem regulamentos que sejam cumpridos".Outro tema debatido foi a repetição do sorteio da Liga dos Campeões, um erro que permitiu ao responsável leonino ironizar com as situações verificadas em Portugal. "Erros acontecem e a UEFA errou e corrigiu. O que não seria normal era adiar três meses o sorteio e depois meter um recurso. Há sempre clubes que reclamam, mas não acredito que jogar contra o clube A seja melhor do que jogar contra outro", acrescentou Miguel Braga, que ainda comentou a sorte que coube aos leões: "Os sportinguistas só podem estar satisfeitos e orgulhosos de estarmos entre as 16 melhores equipas da Europa. Até ao árbitro apitar temos todas as condições de passar. O meu filho tem 14 anos e não se lembrava desta andanças. Vamos jogador contra o líder da melhor Liga do Mundo e quem tem obrigação de ganhar é o Manchester City. Mas ainda falta muito tempo e, até fevereiro, não saberemos como estarão as equipas nessa altura".O triunfo no dérbi também foi comentado e, apesar de considerar que foi uma "vitória saborosa", Miguel Braga lembra que só valeu três pontos. "Uma exibição cinco entrelas! Cruzei-me com ilustres benfiquistas que me disseram que tínhamos uma equipa, mas é uma vitória que só vale três pontos. Quero deixar uma nota especial para os adeptos do Sporting pela forma como apoiaram a equipa desde o início até muito depois do apito final", acrescentou o responsável leonino, que ainda comentou o prémio Stromp entregue a Dolores Aveiro: "É mais que merecido. Quem vê o apoio que dá à equipa seja no estádio ou nos vídeos. É um senhora extraordinária...Lembro-me que quando foi ao podcast se cruzou com o Aurélio Pereira que voltou à Academia no mesmo dia. Foi um prémio consensual".