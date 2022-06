Miguel Braga e o pacto entre Varandas e Vieira: «Basta olhar para os relatórios dos clubes e perceber as diferenças»

Pactos para estabelecer tectos salariais e baixar concertadamente salários? Basta olhar atentamente para os relatórios dos 2 clubes e perceber as diferenças… — Miguel Braga (@MrBraga8) June 8, 2022

No dia seguinte às declarações de Luís Filipe Vieira que confirmaram ter havido um pacto com Frederico Varandas no que à "matéria salarial" das modalidades diz respeito, o diretor de comunicação leonino Miguel Braga reagiu esta quarta-feira nas redes sociais."Pactos para estabelecer tectos salariais e baixar concertadamente salários? Basta olhar atentamente para os relatórios dos 2 clubes e perceber as diferenças…", escreveu o responsável na sua conta oficial de Twitter.Recorde-se que Luís Filipe Vieira deu pormenores, em entrevista à CMTV, sobre a conversa com Frederico Varandas na altura. "Varandas telefonou-me para nivelarmos a matéria salarial, para baixar o teto salarial. Falou de nos encontrarmos. Encontrámo-nos, com responsáveis do Benfica e do Sporting. Pacto de não agressão. As modalidades atingiram um momento que é complicado para qualquer clube. Tanto o Benfica como o Sporting cumpriram", referiu.