Miguel Braga: «É o segundo jogo em que o Benfica tem esta ajuda miraculosa»

O diretor de comunicação do Sporting, Miguel Braga, não poupou Luís Ferreira, o VAR do V. Guimarães-Benfica, que não avisou o árbitro Rui Costa sobre a ação de Florentino sobre André André na grande área encarnada e que não foi penalizada. "É um erro humano do VAR", denunciou o responsável leonino que se queixa da "dualidade de critérios", e defende que os encarnados já foram beneficiados no encontro com o Vizela."É o segundo jogo onde o VAR, inexplicavelmente, não atua e isso teve influência direta no resultado e nos pontos conquistados pelo Benfica. Foi primeiro com o Vizela e agora com o V. Guimarães! Não podemos compactuar com isto. Temos de lembrar que na penúltima jornada, no Bessa, houve um penálti que ditou a nossa derrota pois houve um toque com um jogador a desmaiar dentro de campo. Aí João Pinheiro não teve dúvidas e o VAR também não. É um penálti à portuguesa que nós discordámos mas tentámos aceitar o critério, com dificuldade. Não podemos é aceitar que o critério mude ao sabor das camisolas e ao sabor do vento...é uma coisa inexplicável! A falta do Florentino sobre o André André é uma falta pior do que aquela que, alegadamente, o Esgaio faz. Uma coisa é o contacto e outra é uma rasteira por isso é incompreensível como não é assinalado penálti. É o segundo jogo onde o nosso rival é beneficiado por erros humanos do VAR. O VAR existe para fazer face aos erros dos árbitros, não é suposto haver um erro humano do VAR. É o segundo jogo em que o Benfica tem esta ajuda miraculosa que não se percebe. Num evitou-se a derrota e no outro deram-se os argumentos para a vitória. Nenhum árbitro pode estar contente com o que se está a passar, nem o Conselho de Arbitragem, nem ninguém que gosta de futebol dada a dualidade de critérios", afirmou no programa 'Raio-X, transmitido na Sporting TV, onde reforçou a importância de uniformizar os critérios:"Tem sido apanágio nos nossos rivais sempre que perdem dizerem que culpa é sempre dos outros. Nós, esta época, temos mostrado a diferença pois temos perdido e não atacámos de forma sectária a arbitragem. Explicámos o penálti do Esgaio, mas não podemos aceitar que se mude de critério passado uma semana. Também não aceitamos quando num dia há penálti num ressalto para o braço num jogo do Benfica e no dia seguinte isso não acontece num outro jogo"O dirigente leonino também analisou a arbitragem de Tiago Martins no jogo dos leões com o Gil Vicente e não deixou de apontar críticas à forma como o encontro foi dirigido. "Vencemos o jogo mas não gostei da arbitragem. O Tiago Martins, pelo menos é a perceção que dá, com uma situação de jogo perde o controlo e depois aparenta uma instabilidade emocional. Não tem tido muita sorte nos jogos com o Sporting pois há sempre um ou outro acontecimento que faz despoletar esta situação. Ele quase que estragava um jogo fácil de arbitrar incendiando as bancadas e enervando os jogadores", acusou o responsável leonino.