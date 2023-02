A Premier League mostrou-se reativa depois de assumir erros nos jogos da principal liga inglesa no último fim de semana. Assim, comunicou ter afastado do VAR o árbitro John Brooks após erro que foi decisivo no desenlace entre o Brighton e o Crystal Palace (1-1) e também reconheceu o esquecimento na utilização das linhas de fora de jogo que atribuíram erradamente o golo do embate a Toney (1-1) no Arsenal-Brentford. O líder do organismo, Howard Webb, contactou inclusivamente os gunners de forma a pedir desculpa pelo erro com peso no desenlace do encontro, uma atitude sublinhada por Miguel Braga, diretor de comunicação do Sporting, no editorial que assina no jornal do clube desta quinta-feira."Em Inglaterra, foram considerados como injustificáveis os erros graves do VAR em jogos do passado fim-de-semana, com Howard Webb, antigo árbitro inglês e líder do organismo que representa os árbitros profissionais ingleses (PGMOL), a não deixar cair os erros em saco roto. No espaço de dias, Webb substituiu quem errou da competição – em linguagem futebolística, foram imediatamente para a jarra – e assumiu perante Brighton e Arsenal os erros do VAR ocorridos nos respectivos encontros e consequentes explicações. O treinador dos gunners, Mikel Arteta, apesar da revolta – "só ficarei satisfeito quando me derem os dois pontos de volta" – enalteceu a atitude de Webb, agradecendo "o pedido de desculpas e as explicações que foram realmente abertas para serem justas", reforçando que 'todos cometem erros e erros fazem parte de nós'. 'Eu sou o primeiro a dizê-lo no nosso trabalho. Mas isto foi outra coisa. Acho que são claras as consequências do que aconteceu'. Um dia, quem sabe, em Portugal a culpa também não morrerá solteira", pode ler-se.