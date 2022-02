Miguel Braga e os rivais: um "novo velho FC Porto" e "um total disparate da comunicação do Benfica"

O Sporting respondeu às críticas de FC Porto e Benfica, rivais que entre domingo e esta segunda-feira lançaram críticas aos leões: os primeiros, através da sua conta de Media no Twitter, pediram a repetição do penálti falhado pelo Famalicão em Alvalade; os segundos encontram, escreveram na sua newsletter, " comportamentos reprováveis " de futebolistas verdes e brancos, sem a devida punição."Começando pelo FC Porto e comunicação truculenta, isto é o novo velho FC Porto: antes faziam-se uns telefonemas, faziam-se encontros numas bombas de gasolina… Hoje temos as redes sociais e uma espécie de anonimato. É o estilo antigo do FC Porto que se transpôs para as redes sociais. Sobre o conteúdo, revela a ignorância pelas regras: há uma indicação para não repetir estes lances a não ser que haja um aproveitamento direto do jogador adiantado. Há imagens de jogos do FC Porto em que penáltis não foram repetidos, exatamente por causa disso", atirou Miguel Braga, responsável pela comunicação dos leões.Acrescentou sobre as águias no programa Raio-X Sporting, da Sporting TV: "Faz-me confusão num dia em que a própria equipa vai falar, qual virgem ofendida, sobre jogadores do FC Porto e Sporting. O FC Porto tem gente para defender os deles, mas quanto aos nossos, acho um total disparate da comunicação do Benfica, um pouco desesperada. Fazer muito barulho para fora para não olharem para dentro. Foi mais um momento infeliz da comunicação do Benfica."