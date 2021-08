Miguel Braga: «É preciso ajustar os critérios»

Miguel Braga, ao analisar o trabalho de Luís Godinho no Sp. Braga-Sporting do passado sábado, pediu ao Conselho de Arbitragem que tenha faça as devidas retificações em relação aos tempos de compensação nos diferentes jogos.





"É preciso ajustar os critérios. Em Braga houve sete minutos na segunda parte, mas jogaram-se oito minutos com os descontos dos descontos. Já no jogo do FC Porto houve um golo nos descontos, a comemoração e depois a análise do VAR...o árbitro terminou o jogo nos cinco minutos que havia dado. Penso que são acertos que alguém no Conselho de Arbitragem irá fazer", afirmou o responsável pela comunicação do Sporting, no programa 'Raio-X' transmitido na Sporting TV, onde ainda fez um reparo ao trabalho do árbitro por uma falta sobre Paulinho: "Eu acredito que se Luís Godinho se apercebesse da intensidade da falta o Raúl Silva não tinha acabado a primeira parte. Foi um bom jogo entre duas boas equipas, com muita entrega, o que pode dificultar a ação do árbitro. A expulsão do Matheus Reis é justa, e o Sporting ganhou num campo difícil, mas são só mais três pontos".Sobre o facto do Sporting ter ficado uma vez mais a jogar em Braga em inferioridade numérica, o responsável leonino não deixou de fazer uma comparação entre o Sporting e os rivais que, na época passada, viveram a mesma situação com a equipa minhota. "O Sp. Braga está mais experiente a jogar contra 10, e atacou desenfreadamente fazendo um golo nos descontos. A capacidade desta equipa a jogar com 10 é a maior vitória, e aprova que esta equipa técnica trabalha muito bem. O ano passado lembro-me de outra equipa ficou reduzida a 10 contra o Sp. Braga e caiu rapidamente. A capacidade da equipa de Rúben Amorim em lutar contra as adversidades é um dos pontos fortes", referiu.Outro ponto que mereceu a análise de Miguel Braga foi a agressão sofrida por um sportinguista por parte de um adepto do Sp. Braga após o golo de Jovane e, neste caso, o responsável leonino pediu a intervenção das autoridades. "Temos de dar nota de um comportamento bárbaro e medieval em que agrediram o progenitor de uma criança de 7 anos quando o Sporting marcou. As autoridades devem trabalhar para não o deixar entrar estes adeptos. Devemos todos trabalhar para pacificar o futebol", concluiu.