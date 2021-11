Miguel Braga: «Estamos a olhar para dentro e valorizar ativos»

O responsável pela comunicação do Sporting, Miguel Braga, aproveitou a renovação de Pote assinada na semana passada para comentar a política seguida em Alvalade. "Estamos a olhar para dentro e valorizar os ativos. O Pote por tudo o que fez na época passada e no início desta merecia esta revisão. Todos queremos mais renovações", afirmou no programa Raio-X, transmitido na Sporting TV, onde também comentou a situação de Porro: "Foi aqui que chegou à seleção espanhola. Ele está feliz no Sporting e o Sporting feliz com ele".





O responsável leonino também comentou o momento de forma da equipa, e revelou-se avesso a euforias. "Não chegámos a 1/3 do campeonato, marcámos três golos ao Vitória mas em dois foram anulados aos nossos jogadores porque estavam um bocadinho adiantados, e era importante para depois não termos aquela sensação sportinguista de olhar para o relógio para ver quanto tempo falta. O importante foram os três pontos. É sempre bom ter seis vitórias em seis jogos, e agora venham mais seis. O Sporting tem muitos jogos pela frente que têm de ser encarados da mesma maneira", afirmou Miguel Braga que também assinalou a vitória alcançada na Allianz Cup: "Todos os clubes encararam a prova com a máxima seriedade, e o Sporting deu uma grande demonstração pois tivemos uma equipa muito mexida, com vários jogadores que não entram com tanta frequência, e estes deram uma ótima resposta. Nós percebemos que há qualidade no plantel e não são só onze jogadores. O mais importante foram os três pontos pois assim o trabalho fica facilitado, mas faltam 90 minutos em Penafiel".Elogiando mais uma vez o profissionalismo de Coates, o responsável do Sporting também desafiou os adeptos a apoiarem a equipa na Champions. "Acho que deveríamos pagar na mesma moeda, o ambiente turco era algo que nunca tinha vivido. O desafio foi lançado pelo Rúben e seria ótimo que os nossos sócios e adeptos respondessem, enchessem o estádio e replicar o ambiente. Com os três pontos alimentamos o sonho de passar à fase seguinte, se não o fizermos mesmo que ganhemos os dois últimos jogos podemos não o conseguir. Temos de entrar concentrados", concluiu.