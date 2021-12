Miguel Braga fala em "dois pesos e duas medidas" do Conselho de Disciplina e dá exemplo de Uribe

Em Fevereiro esta agressão de Uribe valeu 1 jogo de suspensão. Em Dezembro, um encosto de cabeça de Neto resultou em 2 jogos de suspensão. No primeiro caso, mais grave, serviram atenuantes. No segundo, não. Dois pesos e duas medidas do nosso Conselho de Disciplina. pic.twitter.com/5Q6nUYk1bh — Miguel Braga (@MrBraga8) December 22, 2021

Miguel Braga, responsável pela comunicação do Sporting, pronunciou-se esta quarta-feira sobre os dois jogos de castigo aplicados a Neto , comparando a penalização que Uribe teve em fevereiro e a que o central dos leões recebeu agora. "Dois pesos e duas medidas do nosso Conselho de Disciplina", escreveu no Twitter."Em Fevereiro esta agressão de Uribe valeu 1 jogo de suspensão. Em Dezembro, um encosto de cabeça de Neto resultou em 2 jogos de suspensão. No primeiro caso, mais grave, serviram atenuantes. No segundo, não. Dois pesos e duas medidas do nosso Conselho de Disciplina", pode ler-se na publicação na qual junta o vídeo da situação com o jogador do FC Porto.Recorde-se que o CD da FPF deu dois jogos de castigo a Neto, na sequência do cartão vermelho direto que o central do Sporting viu em Barcelos, na vitória diante do Gil Vicente (3-0). O defesa de 33 anos agrediu Fran Navarro, ainda na primeira parte, ação que lhe valeu a referida pena de dois jogos. Recorde-se que, logo após a partida, o internacional português já fez 'mea culpa' através das redes sociais.