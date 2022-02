Miguel Braga irónico sobre Conceição: «Estranho o treinador do FC Porto criticar jogar contra 10»

O diretor de comunicação do Sporting, Miguel Braga, virou baterias contra o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, que no final do empate com o Gil Vicente (1-1) lamentou a expulsão de um jogador do adversário logo no segundo minuto do jogo "Eu ouvi este fim-de-semana as declarações de Sérgio Conceição a considerar que a expulsão do jogador do Gil Vicente foi o pior que lhe podia ter acontecido... Não deixa de ser um pouco estranho pois nos últimos 17 jogos do FC Porto, em 9 deles, o FC Porto jogou em superioridade numérica. Eu pensei que já tivessem habituados a essa condição pois se olharmos para as equipa do top 6 da Liga, e se excluirmos obviamente o FC Porto, as outras equipas quando jogaram no Estádio do Dragão estiveram pelo menos 40 minutos em inferioridade numérica. É estranho que o treinador do FC Porto critique jogar contra 10 e se ainda queixe ", afirmou o responsável leonino, ao programa 'Raio-X' transmitido na Sporting TV, onde ainda reclamou um penálti não assinalado sobre Coates no passado sábado: "Se o VAR não chama o árbitro para estes casos chama para quais? Contudo, para mim, o lance capital é o lance do Porro pois se a bola tivesse entrado já não estaríamos a falar destes lances".Sobre este tema, Miguel Braga ainda abordou a nomeação de Artur Soares Dias para o próximo clássico e pediu "isenção". "Para o clássico espero casa cheia, o apoio dos nossos sócios e adeptos, e que o Sporting ganhe, são estes os meus desejos. A equipa está a trabalhar para isso, estão todos concentrados para chegar à final da Taça de Portugal, mas para tal é preciso vencer o FC Porto nesta eliminatória, com os primeiros 90 minutos em Alvalade e mais 90 no Estádio do Dragão. A receita é sempre a mesma, humildade, trabalho e muita concentração", afirmou o dirigente leonino antes de abordar os lances mais polémicos do último clássico: "Há coisas que espero que não se voltem a ver em qualquer estádio em Portugal! Foram cenas lamentáveis que não se devem voltar a repetir. Todos temos de trabalhar para isso pois a Taça de Portugal é a festa do futebol. O FC Porto é uma grande equipa, um grande rival, e nós precisamos de estar na nossa melhor forma para vencer. Sobre o árbitro espero que seja isento e que deixe os verdadeiros artistas, os jogadores, brilharem. Esse é o maior desejo de todos nós, que cheguemos ao final do jogo e que ninguém se lembre de quem era o árbitro".A conquista da Taça da Liga em Futsal e as queixas dos responsáveis encarnados também foram comentadas por Miguel Braga. "O Benfica tem uma boa equipa, mas o Sporting tem a melhor equipa de futsal da Europa e do Mundo, e provou-o mais uma vez dentro de campo. Foi uma vitória inteiramente justa. É mais um marco atingido e, conhecendo esta equipa e a sua vontade de vencer, acho que não vamos ficar por aqui" acrescentou desvalorizando as críticas do vice-presidente do Benfica, Fernando Tavares.Para terminar, o dirigente também abordou as eleições do próximo sábado, em Alvalade, e pediu que os sócios não faltem à chamada. "O debate entre os candidatos foi esclarecedor, e espero que o nível da campanha de mantenha até ao fim pois é preciso discutir ideias. Espero que no próximo sábado tenhamos casa cheia e as urnas cheias", concluiu.