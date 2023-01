Miguel Braga: «João Pinheiro tem este condão de, mais uma vez, nos tirar um título pela sua exibição»

Miguel Braga, diretor de comunicação do Sporting, teceu duras críticas ao árbitro principal do encontro da Allianz Cup, diante do FC Porto, que os leões perderam por 2-0, no último sábado."João Pinheiro tem este condão de, mais uma vez, nos tirar um título pela sua exibição. É muito fácil expulsar jogadores do Sporting é muito difícil expulsar jogadores do FC Porto. Em cinco jogos, jogámos 86 minutos em inferioridade numérica contra o FC Porto. Isto é, no mínimo, algo para reflexão. Houve um rigor sempre muito bem aplicado aos jogadores do Sporting, mas esse rigor não foi aplicado ao FC Porto. Viram-se as provocações e simulações constantes de jogadores do FC Porto sem intervenção do VAR... Se nuns casos há desculpas, noutros... Chegou a altura de as pessoas que gostam de futebol refletirem sobre estes números. Houve uma equipa a provocar, a dar beliscões e a fazer estas malandrissezinhas, ficando muito contentes porque levam a sua avante. Não se manteve o nível da primeira parte, graças à equipa de arbitragem e graças ao FC Porto, naturalmente", referiu em declarações ao programa 'Raio-X', da Sporting TV.