Miguel Braga: «O Benfica tem uma ligeira obsessão com o Nuno Santos»

Nuno Santos foi acusado pelo Benfica de ter uma "atitude lamentável e desprezível" para com Gilberto, no dérbi de domingo, num lance que, de acordo com a análise dos encarnados, seria merecedor de cartão vermelho.Remetendo para o facto de uma queixa do clube da Luz já ter resultado num jogo de suspensão a Nuno Santos (por insultar Everton na final da Allianz Cup), o Sporting pede na resposta que o rival deixe o jogador "em paz" e considera que há uma tentativa de desviar as atenções do essencial."O Benfica está com uma ligeira obsessão com o Nuno Santos. Mas o Nuno Santos não tem culpa que o Benfica tenha feito o maior investimento de que há memória no futebol português em duas épocas e que não tenha tido resultados. O Nuno Santos também não tem culpa de que o Benfica nos últimos dois anos não tenha conquistado qualquer título. E espero que o Nuno Santos também não tenha culpa de que o Benfica nestes dois anos fique no 3.º lugar. A culpa pode ser de muita gente, mas não é seguramente do Nuno Santos. Já falámos aqui sobre este tipo de estratégia de desviar as atenções. As atenções dos próprios adeptos do nosso clube rival estão neste investimento faraónico que foi feito sem qualquer tipo de resultados. Isso deveria ser o que preocupa os responsáveis do futebol encarnado e não o Nuno Santos. Deixem estar o Nuno Santos em paz. É uma estratégia para ludibriar os próprios adeptos", disse esta segunda-feira Miguel Braga, em declarações no programa 'Raio-X', da Sporting TV.O responsável pela comunicação dos leões insiste na mensagem e junta um lamento, a propósito de incidentes no dérbi de Alvalade que reavivaram a trágica morte de Rui Mendes, vítima de um very-light lançado por um adepto do Benfica, na final da Taça de Portugal, no Jamor, a 18 de maio de 1996."Grave, grave é haver adeptos do Benfica a imitar outra vez o som de very-lights e sobre isso nem uma palavra. Às vezes aquilo que não dizemos é muito mais revelador daquilo que somos. Se há coisa grave é imitar um barulho que provocou uma morte. É a adulteração da morte e de algo que foi o assassinato de um adepto do Sporting. Isso sim parece-me grave, e nunca ouvi um responsável do Benfica a dizer uma palavra sobre esse ato. Agora, obsessões com o Nuno Santos… Deixem o Nuno em paz", reforça Miguel Braga.