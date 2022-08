Miguel Braga: «O Sporting não tem receio de ir a qualquer campo»

O diretor de comunicação do Sporting abordou a deslocação dos leões ao Estádio do Dragão, e garantiu que a equipa de Rúben Amorim "não tem receio de ir a qualquer campo" desvalorizando os problemas registados no clássico relativo à Liga Bwin na época passada (2-2). "O Sporting à 3ª jornada já fez duas deslocações mais dificeis", começou por refererir o responsável leonino antes de deixar uma garantia:"O Sporting não tem receio de ir a qualquer campo. Vamos mostrar os nossos valores para tentar conquistar os três pontos. No mundo ideal o que esperamos é que seja uma boa arbitragem pois temos pela frente duas grandes equipas. Num estádio cheio - ou quase cheio - o que eu espero é que a equipa de arbitragem faça uma boa partida".Outro assunto abordado foi a conquista dos três pontos no jogo com o Rio Ave e, neste tema, foi destacada a conquista dos três pontos. "Foi o regresso às vitórias e isso é sempre o importante. Ganhámos de forma inequívoca, podiam ter sido mais golos, mas o principal foi mesmo o regresso às vitórias", acrescentou o dirigente referindo-se em seguida ao forte aplauso que Ricardo Esgaio recebeu em Alvalade após ter sido insultado nas redes sociais:"Os adeptos fizeram o essencial que é mostrar que estão com os nosso jogadores. Depois, além do grande golo do Matheus, quero dizer que o melhor golo também foi dado no tributo ao Chalana".Ainda sobre o jogo do passado sábado, Miguel Braga também comentou as prestações de Pote e Neto, dois jogadores elogiados por Rúben Amorim. "O Pote na primeira época tem 23 golos e 3 assistências e, na segundam, 11 golos e 15 assistências...eu só espero que continue com este faro para o golo, seja a assistir ou a marcar. Se o Pote poder ser o melhor marcador ainda bem, mas eu quero é que o Sporting ganhe. Posso ainda dizer que gostei da dinâmica ofensiva com e sem o Paulinho. O Paulinho é um jogador de topo e vai dar muitas alegrias, mas estando magoado é preciso dar a oportunidade a outros jogadores", referiu o dirigente que em seguida falou sobre o central: "Tem sido muito consistente sempre que é chamado, e os elogios do Rúben Amorim mostram a sua importância na equipa".