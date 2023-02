Miguel Braga: «Paulinho fora do clássico. Conceição dentro. E esta, hein?!»

Sérgio Conceição viu amarelo e logo depois vermelho direto no Marítimo-FC Porto: dragão sem treinador principal... e adjunto Sérgio Conceição viu amarelo e logo depois vermelho direto no Marítimo-FC Porto: dragão sem treinador principal... e adjunto

Miguel Braga, diretor de comunicação do Sporting, explicitou esta sexta-feira a diferença de abordagem tomada relativamente a dois castigos: o de Paulinho, do Sporting, e o de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto.O avançado leonino vai falhar o clássico com os dragões a contar para a 20ª jornada da Liga Bwin, a 12 de fevereiro em Alvalade, ao contrário do timoneiro dos azuis e brancos."Paulinho: Suspenso três jogos. Um jogo por expulsão + dois por palavras. Conceição: Suspenso um jogo por expulsão. Por palavras antes e depois: 0. E ainda recebe a medalha da 22ª expulsão na carreira de treinador, a 12ª ao serviço do FC Porto, a 3ª esta época. Resultado: Paulinho fora do clássico. Conceição dentro. E esta, hein?!", escreveu o responsável leonino através da conta de Twitter.Paulinho foi expulso por João Pinheiro na final da Allianz Cup, precisamente ante o FC Porto, após ter referido a seguinte frase: "Vocês são uns corruptos", disse o avançado do Sporting, que falhou o embate com o Sp. Braga e perderá também o jogo com o Rio Ave, em Vila do Conde, no domingo.Já Sérgio Conceição recebeu o cartão vermelho na Madeira, frente ao Marítimo. "És fraco", proferiu o técnico do FC Porto para o juiz Fábio Veríssimo. O treinador português não estará apenas no banco diante do Vizela.