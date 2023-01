Miguel Braga pede atenção ao Conselho de Disciplina: «Há tendência para agarrar Coates»

Miguel Braga, diretor de comunicação do Sporting, alertou esta segunda-feira para o que considera ser uma... tendência com o capitão dos leões, Coates, na sequência da análise de um lance na receção ao Paços de Ferreira, onde o central é puxado em plena área, sem marcação de falta."Espero que o CD não fique ofendido, mas parece haver a tendência a agarrar o Coates... Acho que os árbitros deviam ter algum cuidado e avisar as equipas para que estes agarrões não sejam tão constantes ao mesmo jogador", atirou, no programa Raio-X Sporting, o primeiro do ano no canal do clube.