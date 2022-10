Miguel Braga pede resposta frente ao Marselha

O polémico atraso em Marselha promete ainda fazer correr muita tinta. Na edição desta semana do jornal ‘Sporting’, o responsável pela comunicação dos leões, Miguel Braga, desafia os adeptos no sentido de ajudar a equipa de Rúben Amorim a dar resposta a um "jogo com demasiados contratempos" que terminou em derrota (4-1). "Teremos oportunidade de retificar já na próxima semana quando recebermos o Marselha no Estádio José Alvalade. Por tudo o que se passou em campo e fora dele, é essencial a resposta não só da equipa, mas também de todos os sportinguistas", pede Miguel Braga.