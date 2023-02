Miguel Braga: «Percebo o receio que os árbitros têm de não expulsar o 3.º futebolista do FC Porto em casa»

Numa jornada que se revelou positiva para o Sporting, o clube de Alvalade conseguiu recuperar pontos face a dois concorrentes diretos pelos lugares de acesso à Champions, neste caso Sp. Braga e FC Porto, que perderam respetivamente contra o V. Guimarães e Gil Vicente, um cenário que impediu os leões de tecerem críticas indiretas ao duelo que teve o Benfica em ação.No programa 'Raio-X', Miguel Braga traçou uma análise à 22ª jornada do campeonato, abordando desde logo a vitória caseira do Sporting sobre o Estoril por 2-0, bem como outras partidas, mais precisamente no que concerne ao trabalho do VAR. Em consonância com o que tinha sido dito por Amorim no rescaldo do triunfo sobre os canarinhos, o diretor de comunicação dos verdes e brancos mostrou-se favorável à ferramenta de ajuda dos árbitros. "O VAR veio trazer mais justiça ao futebol. Compreendo à parte humana, mas não à ferramenta em si. O VAR veio para ficar e para mudar o futebol", sublinhou.Além disso, de forma indireta, o responsável da comunicação dos leões não esqueceu o papel do VAR noutras partidas da última jornada, lembrando a vitória do Benfica (2-0) frente ao Vizela, nomeadamente o lance entre Bah e Osmajic dentro de área, no qual os vizelenses reclamaram um penálti não assinalado. "Tem passado a mensagem correta de que o Sporting deve concentrar-se em fazer uma segunda volta melhor do que a primeira. É a ideia é continuarmos nesta senda de vitórias, jogo após jogo. É sempre bom quando os adversários perdem pontos. Diria que, para fazermos o pleno faltou marcar um penálti em Vizela. Mas o importante é focarmo-nos nos nossos jogos e trabalho e no final fazemos as contas".Ainda assim, as principais críticas por parte do Sporting prenderam-se com a partida entre FC Porto e Gil Vicente, que resultou numa derrota (1-2) dos dragões também marcada por lances de arbitragem. No foco de Miguel Braga esteve um lance entre Pepe e Murilo, já na 2ª parte, o qual os leões defendem que deveria ter sido sancionado com a expulsão ao internacional português de 40 anos."Se calhar o VAR faz confusão ao FC Porto por causa desta história de justiça que o Rúben falou na conferência. Isto é mais um modo de estar do que outra coisa qualquer. O FC Porto perde em casa e, se há erro do VAR neste jogo, é da não expulsão do Pepe. É uma coisa bastante incompreensível. Se olharmos às expulsões desta época, e lembramo-nos do Essugo, não consigo compreender a não expulsão. Mas percebo a dificuldade e receio que os árbitros têm de não expulsar o terceiro futebolista do FC Porto em casa. É contra esse receio que devemos lutar e trazer mais justiça ao futebol e ao resultado. Volto a dizer: se há erro clamoroso, é o único erro da não expulsão do Pepe. Que acredito que não foi feito exatamente por haver esse receio e clima constante de intimidação que existe relativamente às equipas de arbitragem cada vez que o FC Porto perde ou empata um jogo", começou por apontar o diretor de comunicação dos verdes e brancos antes de abordar outra situação, neste caso o cartão vermelho visto por Luís Gonçalves, ainda na vitória anterior frente ao Rio Ave, por críticas à arbitragem."Luís Gonçalves? Põe mais em causa a imagem do futebol português a falta de coragem que existe para expulsar jogadores, muitas vezes estes do FC Porto, porque existe uma proteção excessiva. Já existiram várias casos esta época: expulsões perdoadas ao Uribe, ao Wendell, essa santidade, Otávio, na Liga… todos esses factos fazem mal ao futebol português. Este clima de intimidação aos árbitros devia acabar em nome da verdade desportiva e para se respirar um melhor clima no futebol português", concluiu.Ainda no programa 'Raio-X', da Sporting TV, Miguel Braga reiterou a posição do clube de Alvalade relativamente aos incidentes registados em Herning (Dinamarca) com adeptos leoninos, frente ao Midtjylland. Segundo os relatórios, um steward e outro adepto foram atingidos por pirotecnia e receberam assistência, dados apontados pelo responsável da comunicação"Só podemos aguardar pela sentença da UEFA. Mas sabendo que os incidentes e imagens estão no relatório da UEFA e confirmam o que o Sporting escreveu no comunicado. Não vale a pena inventar de que nada se passou. As pessoas viram, está no relatório da segurança da UEFA e vamos ver o que o futuro nos reserva por causa do comportamento de alguns adeptos infelizmente", defendeu.