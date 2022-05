Miguel Braga: «Sérgio Conceição foi à sala de imprensa dizer mentiras e fazer-se de sonso»

A Liga propõe castigos para Sérgio Conceição, Vítor Baía e Rui Cerqueira na sequência de ofensas verbais a Frederico Varandas no Estádio do Dragão, após o empate com o Sporting na Liga Bwin (2-2). O caso está agora no Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, uma situação que levou Sérgio Conceição dizer que esta acusação tem por base o testemunho de "cinco pessoas ligadas ao Sporting" . Estas declarações foram agora comentadas pelo diretor de comunicação do Sporting, Miguel Braga, que acusou o técnico dos dragões de "mentir e fazer-se de sonso" diante dos jornalistas."Chocaram-me as palavras de Sérgio Conceição. Ninguém lhe tira o mérito desportivo, é um grande treinador e alguém com responsabilidades que já representou a Seleção Nacional. A grande questão é como é que tem o desplante de dizer que não esteve lá e não fez ofensas verbais ao presidente do Sporting....eu estive lá e vi! Todos temos os nossos momentos maus, mas é preciso assumir as responsabilidades e assumir as falhas. Ele foi à sala de imprensa dizer mentiras e fazer-se de sonso. No campo percebo a emoção, mas faz-me a maior confusão já a frio pois podia ter desvalorizado a situação. Eu não acredito que ele tenha problemas de memória...O Vítor Baía e o Rui Cerqueira também não estiveram lá? O telemóvel do presidente desapareceu por artes mágicas? Eu sei que no Dragão há muitas artes mágicas", afirmou o dirigente, no programa 'Raio-X', transmitido na Sporting TV, onde apontou a diferença registadas entre os elementos dos dois clubes em todo o processo:"Os nossos jogadores admitiram o que fizeram e foram castigados. Já o Pepe nem foi castigado. Eu lembro que o Carlos Noronha, médico da Federação Portuguesa de Futebol indicado pelo FC Porto, confirmou a lesão do Hugo Viana e disse que foi provocado pelos pitons de uma chuteira...o árbitro também viu! É uma questão de integridade! Se calhar também foi o Matheus que foi contra uma cadeira. Tentarem fazer-nos de parvos é que não pode ser. Basta olhar para os casos diferenciados dos jogadores do Sporting. É triste ver estes comportamentos no final de época. Não pensem que há só cinco testemunhas do Sporting, há o relatório da polícia que confirma a presença do Sérgio Conceição".À margem deste tema, Miguel Braga também comentou a oficialização do contrato de Porro e a despedida de Pablo Sarabia começando por referir-se ao lateral."O Porro nos últimos dois anos mostrou o seu valor e creio que enche as medidas a quem gosta de futebol. Era a decisão acertada pois o Porro também se valorizou de leão ao peito", afirmou, antes de comentar o adeus de Sarabia registado no final do jogo com o Santa Clara no passado sábado: " Foi uma bela despedida com especial incidência ao minuto 17. O Sarabia vinha de uma outra realidade onde convivia com o conjunto de estrelas do PSG, mas adaptou-se bem ao treinador e colegas. É motivo de orgulho ver um internacional espanhol sentir-se numa verdadeira família. Não nos vamos esquecer dele e acredito que ele também não se vai esquecer de nós".