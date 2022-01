Miguel Braga sobre o amarelo a Pepe: «Foi uma chico-espertice»

Miguel Braga, em declarações ao programa 'Raio-X' transmitido na Sporting TV, atacou o comportamento de Pepe que, no jogo com o Belenenses SAD, viu cartão amarelo mesmo sem ter jogado - ficou no banco - e vai cumprir castigo no próximo duelo do FC Porto, limpando assim uma série de cinco cartolinas."No dia passado dia 12, o treinador do FC Porto disse que não queria mais centrais pois a sua prioridade era recuperar os seus defesas. Depois, no dia 16, vimos o Pepe no banco, o que é surpreendente para um jogador da sua qualidade. Posteriormente, ao minuto 61, assistimos ao Pepe a ser amarelado no banco para ver o quinto cartão e limpar a série. Foi uma 'chico-espertice'. Nós também podíamos levar o Porro para o banco para ver o quinto amarelo. Eu lembro que Corona já tentou isso na UEFA, e então o jogador levou um jogo extra de castigo", afirmou o responsável leonino, que ainda fez uma análise ao tempo que os dragões levam a jogar em superioridade numérica: "O FC Porto leva 290 minutos a jogar em superioridade numérica. Isto não é uma crítica aos árbitros, mas ao comportamento dos jogadores do FC Porto que parecem ter uma mola no banco para saltarem e fazerem a sua pressão".O anúncio da recandidatura de Frederico Varandas foi outro tema abordado por Miguel Braga, que considerou que o presidente não "quis criar um tabu" em Alvalade."O presidente disse muitas vezes que queria deixar o Sporting melhor do que tinha encontrado e hoje é inequívoco que está melhor, mas ainda falta muita coisa. Todo o crescimento tem alguma dor, mas conseguiram-se coisas que têm de ter valorizadas pois só no futebol ganhou cinco títulos com o destaque para o campeonato do Rúben Amorim. E não foi só no futebol, por isso creio que essa matriz levou Frederico Varandas a recandidatar-se", afirmou o responsável pela comunicação dos leões, que destacou o sucesso alcançado: "Nós vimos grandes equipas com grandes jogadores que não foram campeãs. O Sporting conseguiu fazer mais com menos e num ano venceu a Liga, Taça da Liga e Supertaça, e isso orgulha qualquer sportinguista".Ainda sobre o tema, focando-se no facto de Frederico Varandas ter revelado na entrevista à 'CNN Portugal' que alcançou o título com "60% menos de investimento" em relação aos rivais, Miguel Braga destacou a estratégia seguida em Alvalade."Há muita gente que percebeu o que foi feito e como foi feito. O corte foi feito a pensar na sustentabilidade financeira do clube nos próximos anos. É preciso coragem para manter a estratégia até com alguns momentos de tensão física. O que queremos e gostamos de ver é que existe um projeto em que as as equipas dão tudo em campo, e este é o caminho. É altura de continuar a trabalhar para que o fosso em relação aos rivais desapareça", acrescentou o dirigente leonino, que também destacou o trabalho de Rúben Amorim: "Quando se começou a falar sobre a vinda do Rúben falei com o presidente que me explicou as razões para contratar o Rúben e fiquei convencido. O Rúben, desde o primeiro momento, tem sido 100% solidário com a direção. Ele percebeu a visão e a estratégia e jogou com essas armas que lhe deram".